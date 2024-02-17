Камала Гарріс про ухвалення допомоги для України: “Є лише план А”

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що продовжувати підтримку України є «стратегічним інтересом Сполучених Штатів».

Про це віцепрезидентка США заявила після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в суботу в Мюнхені, повідомляє Голос Америки.

«Є лише план А, який передбачає, що Україна отримає все, що вона потребує», – сказала Гарріс під час спільної пресконференції з Зеленським.

За її словами, допомога Україні має підтримку обох палат в Конгресі. Вона додала, що, на її думку, якщо законопроєкт про додаткове фінансування поставили б на голосування у Палаті представників, він би був ухвалений.

13-го лютого Сенат, де більшість мають демократи, схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34$ млрд, з яких 60$ млрд передбачено для Києва.

Але республіканці, які мають більшість голосів у Палаті представників, скасували голосування, заплановане на 16 лютого. А спікер Палати представників конгресмен-республіканець Майк Джонсон відмовився ставити його на голосування, оголосивши перерву в роботі палати до 28-го лютого.

У Мюнхені, стоячи поруч із Зеленським, Гарріс сказала журналістам, що історичний досвід вчить не піддаватися на тиск диктаторів.

«Історія показує нам: якщо ми дозволяємо такому агресору, як Путін, безкарно захоплювати землю, він продовжуватиме наступати. Тоді інші потенційні агресори наберуться сміливості”, – сказала Гарріс. Вона додала, що “ми повинні бути непохитними і ми не можемо грати в політичні ігри”.

Президент Зеленський заявив, що пакет допомоги, який застряг у Конгресі, є «життєво необхідний» для України. Це дасть їй можливість зробити просуватися на полі бою.

Він наголосив, що Київ розраховує на те, що США залишаться «стратегічним партнером» України.