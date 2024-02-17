Політика

Камала Гарріс про ухвалення допомоги для України: “Є лише план А”

17 Лютого 2024 20:55
читать на русском →
сша, фінансова допомога
Камала Гарріс і Володимир Зеленський на спільній прес-конференції в Мюнхені / Фото з X @VP

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що продовжувати підтримку України є «стратегічним інтересом Сполучених Штатів».

Про це віцепрезидентка США заявила після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в суботу в Мюнхені, повідомляє Голос Америки.

«Є лише план А, який передбачає, що Україна отримає все, що вона потребує», – сказала Гарріс під час спільної пресконференції з Зеленським.

За її словами, допомога Україні має підтримку обох палат в Конгресі. Вона додала, що, на її думку, якщо законопроєкт про додаткове фінансування поставили б на голосування у Палаті представників, він би був ухвалений.

13-го лютого Сенат, де більшість мають демократи, схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34$ млрд, з яких 60$ млрд передбачено для Києва.

Але республіканці, які мають більшість голосів у Палаті представників, скасували голосування, заплановане на 16 лютого. А спікер Палати представників конгресмен-республіканець Майк Джонсон відмовився ставити його на голосування, оголосивши перерву в роботі палати до 28-го лютого.

У Мюнхені, стоячи поруч із Зеленським, Гарріс сказала журналістам, що історичний досвід вчить не піддаватися на тиск диктаторів.

«Історія показує нам: якщо ми дозволяємо такому агресору, як Путін, безкарно захоплювати землю, він продовжуватиме наступати. Тоді інші потенційні агресори наберуться сміливості”, – сказала Гарріс. Вона додала, що “ми повинні бути непохитними і ми не можемо грати в політичні ігри”.

Президент Зеленський заявив, що пакет допомоги, який застряг у Конгресі, є «життєво необхідний» для України. Це дасть їй можливість зробити просуватися на полі бою.

Він наголосив, що Київ розраховує на те, що США залишаться «стратегічним партнером» України.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Лютого 2024 19:52

На Авдіївському напрямку запеклі бої йдуть біля Ласточкиного – відбито 14 атак ворога – Генштаб
17 Лютого 2024 20:39

Російські війська знищують Куп’янськ КАБами
17 Лютого 2024 19:09

Вперше в історії України наш плавець виграв золото ЧС на 50 м в/c
17 Лютого 2024 17:37

Зеленський і Гарріс обговорили тему подальшого тиску на Путіна та його режим
17 Лютого 2024 17:19

Олещук показав на карті місця падіння російських літаків
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки