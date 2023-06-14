Кадиров стверджує, що Адам Делімханов живий і здоровий

Глава Чечні Рамзан Кадиров оголосив, що його найближчий соратник та командир чеченських загонів в Україні, депутат Держдуми Адам Делімханов живий і здоровий. У середу з’являлися повідомлення про його поранення і навіть смерть.

“Дякую всім, хто переживав! Адам Султанович живий-здоровий і навіть не поранений”, – йдеться у телеграм-каналі Кадирова.

Раніше кілька українських та російських джерел оголосили, що Адам Делімханов потрапив під український ракетний удар чи артилерійський обстріл. Деякі уточнювали, що це сталося у місті Приморськ на березі Азовського моря.

Кадиров вранці у середу написав: “Я сам не можу ніяк вийти на Адама Делімханова. На зв’язок він не виходить”.

Тепер голова Чечні стверджує, ніби з самого початку знав, що повідомлення про смерть чи поранення Делімханова – фейк, і лише хотів познущатися з української преси. Ці повідомлення, щоправда, розповсюджували і російські ЗМІ.

Достовірних відомостей про стан та місцезнаходження Делімханова поки що немає, доказів у вигляді, наприклад, прив’язаного до дати відео з Делімхановим Кадиров не надав.