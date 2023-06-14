Суспільство

Кадиров стверджує, що Адам Делімханов живий і здоровий

14 Червня 2023 17:57
42
читать на русском →
кадиров

Глава Чечні Рамзан Кадиров оголосив, що його найближчий соратник та командир чеченських загонів в Україні, депутат Держдуми Адам Делімханов живий і здоровий. У середу з’являлися повідомлення про його поранення і навіть смерть.

“Дякую всім, хто переживав! Адам Султанович живий-здоровий і навіть не поранений”, – йдеться у телеграм-каналі Кадирова.

Раніше кілька українських та російських джерел оголосили, що Адам Делімханов потрапив під український ракетний удар чи артилерійський обстріл. Деякі уточнювали, що це сталося у місті Приморськ на березі Азовського моря.

Кадиров вранці у середу написав: “Я сам не можу ніяк вийти на Адама Делімханова. На зв’язок він не виходить”.

Тепер голова Чечні стверджує, ніби з самого початку знав, що повідомлення про смерть чи поранення Делімханова – фейк, і лише хотів познущатися з української преси. Ці повідомлення, щоправда, розповсюджували і російські ЗМІ.

Достовірних відомостей про стан та місцезнаходження Делімханова поки що немає, доказів у вигляді, наприклад, прив’язаного до дати відео з Делімхановим Кадиров не надав.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Червня 2023 20:14
27

Маляр: На зараз українські війська знаходяться і у наступі, і в обороні
14 Червня 2023 20:42
45

У Резнікова порівняли втрати ЗСУ та російських загарбників
14 Червня 2023 19:37
30

Центр підготовки українських пілотів планують відкрити в одній із країн Східної Європи
14 Червня 2023 19:05
52

Генсек НАТО: ніхто і не розраховував, що втрати України будуть нульовими
14 Червня 2023 18:47
15

Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень, найгарячише на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
Віталій ПОРТНИКОВ

Путин и равнодушие
Ігор Черняк

Найкращі йдуть, а лишаються ті, хто лишаються
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Пам’ятник
Денис КАЗАНСКИЙ

Саморасчеловечивание
Александр КИРШ

США последовательно саботируют настоящую помощь Украине и поддерживают мордор
усі думки