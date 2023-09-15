Кадиров перебуває у важкому стані, – ЗМІ

Глава Чечні у РФ Рамзан Кадиров зараз перебуває у важкому стані. Мова йде не про поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова.

У ЗМІ з’явилася інформація, що нібито Кадиров кілька днів перебуває в комі, а лікарі ніяк не можуть йому допомогти.

Юсов підтвердив інформацію про певні проблеми зі здоров’ям у глави Чечні, однак про кому не йдеться.

“Рамзан Кадиров зараз перебуває у важкому стані. Це не поранення”, – сказав представник ГУР.