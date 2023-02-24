Суспільство

Кадиров нагородив сам себе званням Героя

24 Лютого 2023 18:43
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кадиров

Глава Чечні Рамзан Кадиров отримав звання Героя Чеченської Республіки. Медаль вручив голова республіканського парламенту Магомед Даудов. Він зазначив, що Кадиров першим у регіоні отримує це звання і додав, що його заслуги перед Чеченською Республікою та Російською Федерацією “гідні спеціального дослідження”.

Медаль героя Чеченської республіки була започаткована в жовтні 2022 року за дорученням самого Кадирова. У своєму телеграм-каналі регіональний керівник писав, що нагороджувати планують вихідців із Чечні, які воюють в Україні. Медаль є восьмикінцевою зіркою, вона зроблена з 70 грамів золота 750 проби.

Видання Sota зазначає, що, згідно з положенням про звання, рішення про нагородження приймається головою Чечні. Таким чином, Кадиров нагородив сам себе першим із усіх чеченців.


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