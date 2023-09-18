Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони

Кабінет міністрів України звільнив всіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства.
Про це повідомив Міністр Кабінетів міністрів Олег Немчінов.
На своєму засіданні 18 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про звільнення:
- Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника Міністра оборони України;
- Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника Міністра оборони України;
- Маляр Ганни Василівни з посади заступника Міністра оборони України;
- Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника Міністра оборони України;
- Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;
- Дейнеги Віталія Олеговича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України.
За законом України про органи виконавчої влади у разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступники міністра звільняються з посад Кабінетом міністрів.