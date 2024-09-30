Економіка

Кабмін зняв заборону на використання кондиціонерів у держустановах
30 Вересня 2024 10:47
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електроенергія, кабмін
Ілюстративне фото / Freepik

Кабмін скасував з 30 вересня рекомендацію органам державної влади та державним підприємствам припинити використання кондиціонерів, а також зовнішнього освітлення будівель і прилеглих територій.

Як передає Укрінформ, про це ідеться в урядовому розпорядженні № 910-р “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 червня 2024 р. № 510” від 26 вересня.

Згідно з документом, кінцева дата цих рекомендацій перенесена з 31 грудня на 30 вересня 2024 року.

Також Кабмін скасував рекомендацію органам місцевого самоврядування обмежити освітлення вулиць і парків.


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