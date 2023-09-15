Економіка

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про держбюджет-2024

15 Вересня 2023 17:41
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рада, бюджет

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт про державний бюджет на 2024 рік, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

“До Верховної Ради України Кабінет Міністрів України вніс проєкт закону про державний бюджет на 2024 рік. Парламент України розгляне проєкт закону про державний бюджет України на наступний рік у першому читанні найближчим часом”, – написав спікер на своїй сторінці у фейсбуці у п’ятницю.

Він закликав народних депутатів усіх фракцій і груп “конструктивно підійти до розгляду найважливішого фінансового документа. Забути про популізм і спекуляції та не малювати статті видатків, які не підкріплені доходами”.

“Усі ми маємо усвідомлювати, що цей бюджет – це бюджет воєнного часу. І, відповідно, головний пріоритет – це забезпечення Сил безпеки і оборони України, а також нашої Перемоги!” – додав спікер Верховної Ради.

На сайті Верховної Ради текст законопроєкту поки що відсутній.


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