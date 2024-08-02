Політика

Кабмін призначив заступника міністра економіки України
2 Серпня 2024 14:20
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кабмін
Андрій Телюпа / Facebook

Кабінет міністрів призначив заступника міністра економіки України. Ним став Андрій Телюпа.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у ВРУ Тарас Мельничук.

Що відомо про Андрія Телюпу

Згідно з інформацією на сайті НБУ, з січня 2022 року Андрій Телюпа обіймав посаду директора Департаменту закупівель Національного банку України. До роботи там він з 2020 року очолював Офіс трансформації закупівель АТ “Укрзалізниця”. А у 2017-2020 роках був керівником проєктів реформ у команді підтримки реформ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.


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