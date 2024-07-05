Кабмін призначив нових заступників міністра оборони

Уряд призначив двох нових заступників міністра оборони Рустема Умєрова. Ними стали Анатолій Клочко та Олександр Сергій.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Анатолій Клочко родом з Харкова. У 1985 році закінчив Саратовське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ, у 2003 році — Національну академію оборони України, а у 2019-му — Національний університет оборони України.

З 1999 по 2005 рік був командиром ракетної бригади армійського корпусу. У 2018-2020 роках очолював Центральне ракетно-артилерійське управління. З 2020 по 2022 рік обіймав посаду начальника Центрального управління забезпечення засобами ураження.

З жовтня 2022 року Анатолій Клочко проходив службу у військовій частині А0515 — Головному управлінні розвідки Міноборони.

Олександр Сергій уродженець Буковини. У 1991 році він закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище, а за 7 років отримав спеціальність за кваліфікацією офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня в Київському Інституті Сухопутних військ.

У 2012 році закінчив Національний університет оборони України.

Заступник міністра брав участь у миротворчій місії в складі військового контингенту України у Сьєрра-Леоне. З 2010 року він перебував на керівних посадах у Збройних силах України, відповідаючи за напрямки логістичного забезпечення армії.

У 2014 році Сергія нагородили державним Орденом князя Данила Галицького.