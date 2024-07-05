Суспільство

Кабмін призначив нових заступників міністра оборони
5 Липня 2024 17:17
читать на русском →
кабмін, міноборони
Анатолій Клочко (зліва) та Олександр Сергій / Фото з відкритих джерел

Уряд призначив двох нових заступників міністра оборони Рустема Умєрова. Ними стали Анатолій Клочко та Олександр Сергій.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Анатолій Клочко родом з Харкова. У 1985 році закінчив Саратовське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ, у 2003 році — Національну академію оборони України, а у 2019-му — Національний університет оборони України.

З 1999 по 2005 рік був командиром ракетної бригади армійського корпусу. У 2018-2020 роках очолював Центральне ракетно-артилерійське управління. З 2020 по 2022 рік обіймав посаду начальника Центрального управління забезпечення засобами ураження.

З жовтня 2022 року Анатолій Клочко проходив службу у військовій частині А0515 — Головному управлінні розвідки Міноборони.

Олександр Сергій уродженець Буковини. У 1991 році він закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище, а за 7 років отримав спеціальність за кваліфікацією офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня в Київському Інституті Сухопутних військ.

У 2012 році закінчив Національний університет оборони України.

Заступник міністра брав участь у миротворчій місії в складі військового контингенту України у Сьєрра-Леоне. З 2010 року він перебував на керівних посадах у Збройних силах України, відповідаючи за напрямки логістичного забезпечення армії.

У 2014 році Сергія нагородили державним Орденом князя Данила Галицького.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
5 Липня 2024 16:42

На саміті НАТО союзники погодять “суттєвий пакет допомоги” для України, – Столтенберг
5 Липня 2024 19:27

Кабмін затвердив список послуг, які можуть бути платними у державних лікарнях
5 Липня 2024 18:15

Корвет “Гетьман Іван Мазепа” вийшов на ходові випробування (відео)
5 Липня 2024 17:38

Про що розмовляли Путін та Орбан
5 Липня 2024 14:48

Лідер лейбористів Кір Стармер офіційно очолив уряд Великої Британії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
усі думки