Кабмін почав процедуру корпоратизації “Енергоатома”

Уряд запускає процедуру корпоратизації «Енергоатома».

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, на виконання ухваленого Верховною Радою закону підприємство буде трансформоване в акціонерне товариство. “У підсумку це підвищить ефективність управління, залучить додаткові кошти на реалізацію нових проєктів, посилить нашу енергетичну незалежність”, – вважає глава Кабміну.

Він нагадав, що «Енергоатом» — один з найбільших операторів АЕС в Європі і стратегічно важливий для енергетичної безпеки держави. “Тож приводимо її до міжнародних стандартів корпоративного управління. При цьому зберігаємо у власності держави 100% акцій підприємства”, – додав Шмигаль.