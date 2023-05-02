Економіка

Кабмін почав процедуру корпоратизації “Енергоатома”

2 Травня 2023 18:42
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енергоатом

Уряд запускає процедуру корпоратизації «Енергоатома».

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, на виконання ухваленого Верховною Радою закону підприємство буде трансформоване в акціонерне товариство. “У підсумку це підвищить ефективність управління, залучить додаткові кошти на реалізацію нових проєктів, посилить нашу енергетичну незалежність”, – вважає глава Кабміну.

Він нагадав, що «Енергоатом» — один з найбільших операторів АЕС в Європі і стратегічно важливий для енергетичної безпеки держави. “Тож приводимо її до міжнародних стандартів корпоративного управління. При цьому зберігаємо у власності держави 100% акцій підприємства”, – додав Шмигаль.


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Кабмін почав процедуру корпоратизації “Енергоатома”
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