Ізюм переїхав до Києва

Разом зі столичними рятувальниками, які розбирали завали на звільненій від російських військових Харківщині, до Києва переїхав місцевий кіт, якого назвали Ізюм.

“Його роль протягом цих 10 днів важко переоцінити. Ізюм був для наших рятувальників своєрідним психологом, адже після побаченого жахіття можна було завжди підійти до котика, погладити його й на мить забути про все те, що скоїли росіяни”, – йдеться у повідомленні ДСНС у фейсбуці.

Рятувальники опитували місцевих жителів в пошуках власників кота, але так і не знайшли їх. Тому один із рятувальників “вирішив забрати пухнастого з собою до Києва, адже кіт постійно був поруч і нікуди не відходив”.