Кримінал

Із Куп’янського району залишилося евакуювати 12 дітей

18 Листопада 2023 12:00
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евакуація, куп'янськ

У Харківській області із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 283 дітей, і ще потрібно вивезти 12 неповнолітніх.

Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Телеграмі.

«Станом на 18.11.2023 із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 283 дітей. Підлягають евакуації ще 12, евакуація триває», – написав Синєгубов.

Як повідомлялося, Харківська область постійно перебуває під обстрілами російських військ, ворог убиває і травмує цивільних жителів, руйнує енергетичні та інфраструктурні об’єкти.

У Харківській області минулої доби російські окупанти обстріляли щонайменше 14 населених пунктів області.


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