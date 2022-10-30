Італія передала Україні понад 20 САУ

Італія передала українській армії понад двадцять самохідних артилерійських установок M109L, повідомляє італійське видання La Repubblica.

САУ M109L — це броньовані гусеничні машини з 155-міліметровою гарматою, що використовує боєприпаси НАТО.

Як пише видання, в останні роки холодної війни Італія виробила сотні таких установок, модернізувавши оригінальну американську модель, на початку тисячоліття вони були зняті з озброєння. Зазначені установки пройдуть капітальний ремонт, а потім вирушать на передову.

Журналісти повідомляють, що українська армія отримає від 20 до 30 САУ, «хоча точне число залишається у таємниці».

Видання додає, що зазначені САУ є частиною останнього пакету військової допомоги, який було узгоджено попереднім італійським урядом прем’єра Маріо Драгі.