Італія передала Україні частину самохідних гаубиць М109

Італія передала і планує передати Україні найближчим часом загалом 60 самохідних артилерійських гаубиць М109.

Про це стало відомо італійському виданню La Republica.

Як стверджує видання, десятки гаубиць були відремонтовані коштом США, і деякі з них вже перебувають на передовій. Рішення про передачу цих систем ухвалив ще уряд Маріо Драгі.

“Вже кілька тижнів поспіль на відео, знятих в Україні, видно, як потужні M109L ведуть вогонь по російських позиціях. Таким чином, вони свідчать про важливість внеску Італії у військові операції опору”, – йдеться у публікації видання.

За даними джерел видання, загалом шістдесят гаубиць уже надано київським військам або буде поставлено в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, Італія спільно з Францією обіцяла передати Україні комплекси SAMP/T-MAMBA, українські військові ймовірно вже пройшли навчання на них.