Італія не піддаватиметься на шантаж Путіна, – заявила нова прем’єрка країни

Італія продовжить надійне партнерство з НАТО і підтримуватиме Україну, заявила у вівторок глава італійського уряду Джорджа Мелоні.

Вона зазначила під час виступу в парламенті, що Італія залишиться “надійним партнером НАТО у питанні підтримки України”, пише Corriere Della Sera.

Мелоні також зазначила, що Євросоюз – це “спільний дім для протистояння таким викликам, яким країнам-членам важко протистояти поодинці”.

Як заявила Мелоні, найближчим “вузлом, який потрібно буде розв’язати”, буде вузол енергетики. При цьому вона наголосила, що “піддатися на шантаж Путіна – означає поглибити проблему”.

“Свобода має свою ціну” – заявила Мелоні.

Вона запевнила, що підхід нового італійського уряду не полягатиме в тому, щоб “заважати і саботувати європейську інтеграцію”, а його мета – сприяти тому, щоб механізм працював краще.

“Я вдячна численним іноземним лідерам, які побажали мені успіху на посаді прем’єра. Я зауважила, що їх цікавить те, як Італія позиціонуватиме себе в ЄС, у його структурах. Ці структури – саме те місце, де ми добиватимемося того, щоб наш голос було почуто”, – додала Мелоні.

“Італія повною мірою є частиною Європи та західного світу”, – додала прем’єр.