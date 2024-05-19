ISW: Росія готується до другого етапу наступальної операції на Харківщині

Російські війська активізували свої зусилля із захоплення оперативно важливого міста Часів Яр на Донеччині, намагаючись використати те, як їхні наступальні операції на півночі Харківської області і по всій східній Україні спричинили посилення тиску на українські сили на полі бою, заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Нещодавні механізовані штурми росіян у цьому районі, ймовірно, передвіщають загальну інтенсифікацію зусиль Росії захопити місто. Захоплення Росією Часового Яру мало б оперативне значення, оскільки це забезпечило б російські сили вигідними позиціями для початку подальших наступальних операцій на Костянтинівку і Дружківку, міста, які утворюють південну частину українського оборонного поясу, який є опорою оборони України в Донецькій області», – йдеться в повідомленні.

Крім того, як заявили аналітики, російські війська прагнуть захопити Вовчанськ на Харківщині, «оскільки це, ймовірно, одна з тактичних цілей першої фази їхніх наступальних операцій на півночі Харківської області».

«Російські війська, ймовірно, готуються до другого етапу наступальної операції на півночі Харківської області, яку вони, ймовірно, мають намір розпочати після можливого захоплення ними Вовчанська», – йдеться у звіті.

«Ймовірно, російське військове командування обрало захоплення Вовчанська як одну з ключових тактичних цілей першого етапу наступальної операції на півночі Харківської області, оскільки Вовчанськ є найбільшим населеним пунктом безпосередньо на кордоні, який забезпечить російським військам плацдарм неподалік від російського тилу для підготовки і початку другого етапу російської наступальної операції», – додали аналітики.

В ISW також зазначили, що незрозуміло, чи на другому етапі російської наступальної операції на півночі Харківської області пріоритетом РФ буде розширення «буферної зони» вздовж міжнародного кордону чи наближення до Харкова і його околиць у межах досяжності ствольної артилерії.

«Російські війська також можуть розглядати черговий етап наступальної операції з боку Вовчанська, спрямований на просування до Великого Бурлука, щоб загрожувати оперативному тилу українського угруповання сил, що обороняється на Куп’янському напрямку», – йдеться в повідомленні.