ISW: російські військові відновили наступ у районі Куп’янська

У щоденному зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) аналізується ситуація на Куп’янському напрямі.

Як зазначає ISW, останніми тижнями українські військові повідомляли про зниження активності російських військ у районі Куп’янська, але 6 жовтня начальник прес-служби Східного угруповання українських військ Ілля Євлаш заявив, що російські війська відновили бойові дії на напрямі Куп’янськ-Лиман.

Російські військові блогери стверджують, що російські війська розпочали наступ у районі Сіньківки (8 км на північний схід від Куп’янська) та ведуть інтенсивний обстріл шосе Шевченково-Куп’янськ, йдеться у зведенні. Ще один військовий блогер, на якого посилається ISW, назвав наступ російських військ, що відновився на Куп’янськ, «великомасштабним», проте потім видалив повідомлення.

Військові аналітики нагадують, що раніше начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов повідомляв, що російські військові перекинули на Куп’янський напрямок підрозділи новосформованої 25-ї загальновійськової армії замість підрозділів 41-ї. Відновлення російських наступальних операцій у районі Куп’янська за участю підрозділів 25-ї загальновійськової армії, ймовірно, покликане відвернути увагу України від інших ділянок фронту на півдні України, йдеться у зведенні.

Однак, за оцінками ISW, 25-а загальновійськова армія була спішно розгорнута раніше запланованої дати і, швидше за все, відчуває гостру нестачу особового складу, погано підготовлена або й те, й інше разом.

Крім того, експерти ISW раніше відзначали присутність в районі Куп’янська частин Західного військового округу (ЗВО), що сильно деградували, зокрема 1-ї гвардійської танкової армії і 6-ї загальновійськової армії. Тому зараз ISW не вважає, що угруповання, що складається з нещодавно сформованої 25-ї загальновійськової армії з частинами ЗВО, що деградували, зможе вести значні наступальні дії в цьому районі.