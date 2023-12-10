ISW: російські війська прагнуть взяти ініціативу до виборів Путіна

Російські війська здійснили наступальні операції на кількох ділянках фронту в період найскладніших погодних умов осінньо-зимового сезону, прагнучи захопити та утримати ініціативу до президентських виборів у Росії в березні 2024 року, пише в черговому зведенні американський Інститут вивчення війни (ISW).

Наразі російські війська ведуть наступальні дії вздовж більшої частини лінії фронту в Україні, особливо вздовж кордону Харківської та Луганської областей, у районі Бахмута та у напрямку Авдіївки. Також вони проводять безперервні наземні атаки у західній частині Запорізької області.

Поточний темп бойових дій по всій лінії фронту відповідає оцінці ISW, згідно з якою російські сили намагаються повернути ініціативу щонайменше із середини листопада.

Офіційні заяви українських військових говорять про те, що російським силам вдалося захопити ініціативу на кордоні Харківської та Луганської областей, в районі Бахмута і вздовж осі Авдіївка-Донецьк, тоді як українські війська зберігають ініціативу в ключових районах на півдні, про що свідчать українські контратаки на заході Запорізької області та стійка українська присутність на східному березі Херсонської області.

Звертає на себе увагу той факт, що російські війська зробили злагоджені зусилля щодо повернення ініціативи на полі бою в період найскладніших погодних умов, що підтверджує давню оцінку ISW про те, що погана погода може уповільнити, але не зупинити бойові дії.