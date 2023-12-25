Політика

ISW: Російські десантники зазнають суттєвих втрат біля Кринок

25 Грудня 2023 12:23
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ISW

Нещодавно сформований 337-й повітряно-десантний полк (104-а дивізія повітряно-десантних військ ЗС РФ), продовжує зазнавати втрат біля села Кринки на лівому березі Херсонської області, йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що матір одного з російських військовослужбовців записала відеозвернення, в якому повідомила, що «нещодавно під час боїв поблизу Кринок була знищена уся перша рота 337-го полку».

Жінка додала, що «військовослужбовці, які діють на цьому напрямку, не мають ефективного керівництва на рівні командирів середньої ланки, їм бракує артилерійської підтримки, і вони проводять 20 днів поспіль в окопах без води та інших засобів забезпечення». Вона завершила своє звернення проханням до російського командування не використовувати підрозділи полку як «гарматне м’ясо».

В ISW зазначили, що командувач повітряно-десантних військ (ПДВ), генерал-полковник Михайло Теплінський і російське командування ПДВ також «стикаються з проблемами непокори у лавах 104-ї дивізії».

«Російське опозиційне видання Mobilization News поширило відео від 24 грудня, на якому видно, як російський командир карає кількох бійців новоствореного 345-го полку 104-ї дивізії ПДВ за невиконання його наказів, змушуючи їх стрибати вночі у яму повністю без одягу», – йдеться у звіті Інституту вивчення війни.


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ISW: Російські десантники зазнають суттєвих втрат біля Кринок
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