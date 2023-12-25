ISW: Російські десантники зазнають суттєвих втрат біля Кринок

Нещодавно сформований 337-й повітряно-десантний полк (104-а дивізія повітряно-десантних військ ЗС РФ), продовжує зазнавати втрат біля села Кринки на лівому березі Херсонської області, йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що матір одного з російських військовослужбовців записала відеозвернення, в якому повідомила, що «нещодавно під час боїв поблизу Кринок була знищена уся перша рота 337-го полку».

Жінка додала, що «військовослужбовці, які діють на цьому напрямку, не мають ефективного керівництва на рівні командирів середньої ланки, їм бракує артилерійської підтримки, і вони проводять 20 днів поспіль в окопах без води та інших засобів забезпечення». Вона завершила своє звернення проханням до російського командування не використовувати підрозділи полку як «гарматне м’ясо».

Какая же ты мать, если единственного сына отправила на убийство людей в чужой стране?.. 🤬 pic.twitter.com/IRDQGIo2re — LaraFilinskayaUkraine🇺🇦 (@LaraFilinni) December 24, 2023

В ISW зазначили, що командувач повітряно-десантних військ (ПДВ), генерал-полковник Михайло Теплінський і російське командування ПДВ також «стикаються з проблемами непокори у лавах 104-ї дивізії».

«Російське опозиційне видання Mobilization News поширило відео від 24 грудня, на якому видно, як російський командир карає кількох бійців новоствореного 345-го полку 104-ї дивізії ПДВ за невиконання його наказів, змушуючи їх стрибати вночі у яму повністю без одягу», – йдеться у звіті Інституту вивчення війни.