ISW: Путіну, схоже, знову не вдалося вмовити Лукашенка

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні-аналізі висловлює припущення, що російському лідеру Володимиру Путіну на зустрічі в понеділок знову не вдалося вмовити правителя Білорусі Олександра Лукашенка вступити у війну з Україною.

“ISW, як і раніше, вважає, що вступ Білорусі у війну Путіна з Україною залишається малоймовірним. Той факт, що Путін, схоже, прийняв [на публіці] тези Лукашенка, не намагаючись умовити його підкоригувати їх, побічно підкріплює цю оцінку”, – пишуть аналітики. інституту.

В решті зведення ISW переказує для своєї, американської аудиторії повідомлення з обох сторін про становище на фронті та в тилу.

Інститут, зокрема, зазначає, що росіяни, з одного боку, втратили деякі позиції на південь від Бахмута, а з іншого, згідно з результатами геолокації, займають позиції вже в межах міста, на самій його околиці.

ISW також вирішив нагадати, що українці під час війни звільнили 74,25 тис. кв.км. спочатку захопленої росіянами території. Це 12,3% території України.

Під контролем росіян ще залишаються близько 87 тис. кв. української землі, або приблизно 14,4% території країни. Це вдвічі більше, ніж було до вторгнення 24 лютого: сумарна площа Криму та “Д/ЛНР” – 42 тис. кв.км.