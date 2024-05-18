ISW: Путін працює на підрив легітимності Зеленського

Президент Росії Володимир Путін зробив спробу розширити відому російську ІПСО, спрямовану на прямий підрив легітимності президента України Володимира Зеленського на посаді глави держави. На це звернули увагу аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

Під час пресконференції в Харбіні 17 травня Путін заявив, що нинішня українська влада “бере свій початок” у державному перевороті, здійсненому за сприяння Заходу. Водночас він посилався на кремлівську інформаційно-психологічну операцію, в якій стверджувалося, що “Євромайдан 2014 року, організований і фінансований ззовні, був переворотом проти проросійського президента України Віктора Януковича, унаслідок якого в Україні прийшов до влади прозахідний уряд”.

Путін також заявив, що політична і правова системи України мають визначити, чи буде Зеленський, як і раніше, вважатися легітимним президентом України, коли його перший термін технічно закінчиться 20 травня.

Як вказує ISW, Україна провела б президентські вибори 31 березня і почала б новий президентський термін 20 травня, якби Росія незаконно не вторглася в Україну.

“Конституція України дозволяє відкладати вибори і дозволяє чинному президенту продовжувати виконувати свої обов’язки після встановленого закінчення його терміну в умовах воєнного стану, і рішення Зеленського не проводити вибори в умовах оборонної війни, яка триває в Україні, повністю відповідає українській Конституції”, – наголошується в щоденній доповіді Інституту.

Українські офіційні особи неодноразово попереджали, що Кремль наразі проводить низку інформаційних операцій, спрямованих на підрив легітимності Зеленського.