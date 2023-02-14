ISW: Путін, ймовірно, відправить мобілізованих штурмувати Вугледар

У своєму черговому зведенні про ситуацію на фронті американський Інститут вивчення війни (ISW) аналізує заяви президента Володимира Путіна, в яких він похвально відгукується про дії морської піхоти, яка, за його словами, “героїчно б’ється”.

На думку експертів ISW, ці слова покликані продемонструвати підтримку міністерству оборони Росії в момент, коли армія РФ “зазнає катастрофічних втрат біля міста Вугледар у Донецькій області”.

Інститут вивчення війни нагадує, що при спробі штурму Вугледара велику шкоду було завдано саме 155-й бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту. При цьому російське військове відомство про втрати внаслідок цих боїв не повідомляло, а міністр оборони Сергій Шойгу говорив про “успішний розвиток наступу”.

“Путін, ймовірно, спеціально погоджується з надмірно оптимістичним описом ситуації на фронті біля Вугледара свого міністерства оборони, щоб підтримати наратив про негайний і потужний російський наступ у Донецькій області, – вважають автори зведення. – Путін також, ймовірно, утримується від того, щоб погодитися з військовими блогерами, які все сильніше звинувачують Міноборони в нездатності вчитися на власних помилках при механізованих атаках”.

При цьому, як повідомляє Інститут вивчення війни, коментарі Путіна також “можуть говорити про намір зміцнити наступ на Вугледар великою кількістю мобілізованих військ або знову направити туди частини Північного флоту, що залишилися”.

На користь останньої версії говорять і спостереження українських військових, які повідомляють про концентрацію в окупованому Маріуполі військ Північного флоту, які можуть готуватися до відправлення під Вугледар.

При цьому у зведенні ISW міститься висновок про те, що “використання російською армією мобілізованих як поповнення для постраждалих у боях з’єднань навряд чи допоможе створити достатні наступальні можливості для повномасштабного та швидкого механізованого наступу”.

“Мобілізовані, ймовірно, отримали лише обмежене навчання і їм бракує бойової злагодженості, професійної підготовки або досвіду, необхідних для масштабних механізованих атак, – пишуть американські експерти. – Росія може направити додаткових мобілізованих бійців, які певною мірою здатні здійснювати гідні захисні операції вести війну на виснаження у районі Вугледару. Але мобілізовані навряд чи стануть ефективною механізованою силою, яка найближчими місяцями зможе вести успішні наступальні операції”.