Суспільство

ISW припускає “зростання конкуренції” між російськими найманцями в Бахмуті

27 Квітня 2023 07:36
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ISW, бахмут

У Бахмуті триває протистояння між найманцями різних приватних військових компаній – таке припущення озвучив американський Інститут дослідження війни у звіті від 26 квітня.

Таким чином ISW прокоментував відеозвернення, яке з’явилося напередодні. У ньому, за звітом, найманці ПВК «Потік», яку пов’язують із російським «Газпромом», заявили, що представники «Газпрому» обіцяли їм контракти з Міністерством оборони, натомість змусили підписати їх із ПВК «Редут». Це ще одна компанія, підпорядкована російському Міноборони. При цьому, як стверджує один із найманців, Міноборони РФ створило ще дві компанії – «Факел» і «Полум’я».

«Конкуренція між російськими приватними військовими компаніями, ймовірно, зростає в Бахмуті», – припускають дослідники.

ISW нагадує свої попередні оцінки, за якими спонсор «Вагнера» Євген Пригожин, ймовірно, вбачає в інших ПВК конкурентів.

«Схоже, що збільшення поширеності інших ПВК навколо Бахмута може спричинити значне тертя», – додає Інститут.


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