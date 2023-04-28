Політика

ISW: Одного успішного контрнаступу не вистачить, щоб звільнити всі окуповані території

28 Квітня 2023 11:35
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ISW

Розтягування Сполученими Штатами надання військової допомоги продовжує війну Росії проти України – про це заявив американський Інститут дослідження війни (ISW) у звіті від 27 квітня.

Організація вказує на те, що здатність Росії вести довгу війну в Україні «непропорційно» залежить від наявності в Кремля часу та простору на відновлення своїх спроможностей.

«Здатність Кремля вести тривалу війну в Україні не є даністю – вона непропорційно залежить від того, чи отримає Росія час і простір для відновлення своїх можливостей. Здатність Росії відновити свій військовий потенціал наразі обмежена», – йдеться в звіті.

Цьому відновленню можуть завадити успішні українські контрнаступальні операції, додають аналітики.

«США не можуть уникнути тривалої російської війни в Україні, не допомагаючи Україні звільнити її територію. Відмова від пріоритету (звільнення – ред.) території, як стверджують деякі, лише збільшує ризик тривалої війни. Територія є основною частиною спроможності Росії вести цю війну разом із живою силою та технікою», – йдеться в звіті.

Дослідники вважають, що Росія буде використовувати будь-які окуповані регіони України як плацдарм для нападів на її вільну територію. При цьому ISW припускає, що війна триває, тому що Кремль зміг зберегти окуповані в 2014 році території.

«Якщо нинішня лінія збережеться, уявіть, наскільки далі Росія може просунутися в наступні роки після відновлення своїх сил», – закликають автори.

Відтак «дозування» підтримки Заходу збільшує ризик тривалої війни, висновують вони:

«Динаміка має значення. Переривання динаміки України забезпечує потрійну перевагу для Росії: шанс для російських військ стабілізувати лінію фронту та відновити її, зменшення внутрішнього тиску на президента Росії Володимира Путіна, і шанс для Кремля захопити наратив у міжнародному – і особливо західному – інформаційному просторі».

Більше того, Інститут прогнозує, що одного успішного контрнаступу не вистачить, щоб звільнити всі окуповані території.

«Україна… потребуватиме кількох послідовних контрнаступів, щоб виграти війну. США повинні підготуватися до забезпечення послідовних зусиль, деякі з яких будуть більш успішними, ніж інші. Брак наполегливості в забезпеченні ресурсами всіх етапів контрнаступу України є тим, що частково коштувало Україні її імпульсу в січні 2023 року», – йдеться в документі.

ISW нагадує, що Україна не змогла скористатися невдачами Росії взимку саме через брак західної допомоги.


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