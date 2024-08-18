ISW: Маневром у Курській області ЗСУ компенсували перевагу Росії

Масштаб війни в Україні не дозволяє жодній зі сторін завершити її за одну вирішальну кампанію. I Україна, і Росія мають можливість створити глибокі оборонні позиції і резерви, які не дозволять будь-якій окремій кампанії досягти стратегічних цілей війни ще до її кульмінації.

Про це йдеться в черговому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Здатність Росії та України генерувати достатньо бойової потужності для утримання суцільних оборонних позицій без відкритих флангів і створення тактичної глибини на значних ділянках фронту змушує обидві сторони намагатися вести проривні бої, які є настільки дорогими, що їх подальше використання часто є неможливим.

Україна фактично скористалася флангом, який росіяни залишили відкритим у Курській області, але Росія має достатньо бойової потужності, щоб прикрити свої кордони, якщо вона цього захоче, навіть ціною досягнення інших цілей.

Росія і Україна зазвичай можуть створити оборонні позиції на деякій відстані в тилу і достатньо стабілізувати лінію фронту. Таким чином, ефективне планування української і російської кампанії вимагає продуманості і планування кількох послідовних операцій, кожна з яких створює умови для наступної операції. Однак, рідко яка зі сторін могла проводити послідовні операції без перерви, оскільки оперативні паузи або зниження оперативного темпу давали іншій воюючій стороні можливість поборотися і перехопити ініціативу.

Президент Росії Володимир Путін і російське військове командування, ймовірно, розглядають утримання ініціативи на всьому театрі бойових дій як стратегічний імператив для перемоги у війні на виснаження проти України, а вторгнення українських військ у Курську область і російські наступальні дії на сході України вплинуть на те, чи зможуть російські війська утримати ініціативу в короткостроковій перспективі.

Російські війська перехопили ініціативу на всьому театрі бойових дій у листопаді 2023 року і відтоді проводять послідовні наступальні операції на сході та північному сході України в рамках кампанії, покликаної розтягнути українські сили і не дати Україні накопичити ресурси, необхідні для того, щоб протистояти цій ініціативи.

Російські військові не проводили нових широкомасштабних наступальних операцій протягом останніх місяців, щоб підтримувати постійний темп наступу в Україні, особливо в Донецькій області, і Путін і російське військове командування визнали, що місяці бойових дій і надалі призведуть до незначних тактичних здобутків.

Путін висловив теорію перемоги в Україні, яка стверджує, що російські війська зможуть продовжувати ці поступові повзучі наступи до нескінченності, не даючи Україні при цьому можливості проводити успішні оперативно значущі контрнаступальні операції.

Путін, ймовірно, оцінює, що поки Росія може утримувати ініціативу і не давати Україні проводити оперативно значущі контрнаступальні операції, вона може завдати вирішальних втрат Україні в довгостроковій перспективі, при цьому перекриваючи західну допомогу Україні в галузі безпеки і зусилля України мобілізувати більшу частину української економіки і населення на військові дії.

Вторгнення українських військ у Курську область тимчасово дозволило українським силам перехопити ініціативу на полі бою на одній ділянці фронту і почати протистояти російській ініціативі на всьому театрі бойових дій.

Російські військові, схоже, намагаються зберегти свій наступальний тиск у Донецькій області, особливо наступальну операцію із захоплення Покровська, і, ймовірно, сподіваються, що стійкий темп наступу в Донецькій області відволіче достатню кількість українських ресурсів на оборонні операції в цьому районі, щоб Україна не змогла перехопити ініціативу на інших ділянках фронту, скориставшись наслідками вторгнення в Курську область на всьому театрі бойових дій.

Те, що російські війська надають пріоритет наступальній операції на Покровськ, не означає, що Україна повинна прийняти рішення про надання пріоритету обороні Покровська над зусиллями в інших місцях.

Путін і російське військове командування, схоже, вимірюють успіх на сході України виключно територіальними показниками і, ймовірно, докладають зусиль для створення ширшого оперативного тиску виключно для підтримки зусиль, спрямованих на досягнення заявлених територіальних цілей.

Російські війська наразі мають на меті захопити всю Донецьку і Луганську області, і російські військові, ймовірно, вимірюють успіх російських наступальних операцій на сході України тим, наскільки вони наближають російські війська до цієї мети.

ISW оцінює, що російські зусилля із захоплення Часів Яру або витіснення українських військ зі східного берега річки Оскіл у Харківській області переслідують оперативно важливі цілі, але натомість російські війська надають все більшого пріоритету захопленню Покровська і просуванню на захід і південний захід від Донецька, що має відносно менше оперативне значення.

Російські війська можуть зосередитися на просуванні в цих напрямках, оскільки ці ділянки фронту надають можливості для більших територіальних здобутків, а також тому, що вони дозволяють російським військам просуватися ближче до кордонів Донецької області. Російські війська намагаються створити тиск на українські сили на всьому театрі бойових дій, подібний до того, який Україна зараз чинить на Росію, вторгшись у Курську область, але Путін і російське військове командування намагаються використати цей тиск лише для досягнення обмежених територіальних цілей і відмовляються від досягнення більш важливих з оперативної точки зору цілей або більш широких спроб досягти більш значущих ефектів на всьому театрі бойових дій.

Українські посадовці зазначають, що операція України в Курській області не має довгострокових територіальних цілей, а натомість спрямована на створення оперативного і стратегічного тиску на російські війська в масштабах усього театру військових дій. Українські офіційні особи публічно заявляли, що Україна не зацікавлена в утриманні території в Курській області в довгостроковій перспективі і має на меті частково захистити себе від російських ударів, змусивши російські війська передислокувати сили з інших частин театру воєнних дій і ускладнивши російську логістику.

У районі, де Україна розпочала вторгнення в Курську область, немає помітних оперативно значущих територіальних цілей, і Україна не виділила на операцію ресурсів, необхідних для досягнення фактичних оперативно значущих територіальних цілей у глибині Курської області, таких, як взяття м. Курськ. Таким чином, успіх українського вторгнення не слід оцінювати з точки зору російської території, захопленої українськими силами.

Українська операція в Курській області вже створила оперативний і стратегічний тиск на російські війська на всьому театрі бойових дій, а наступні етапи бойових дій на території Росії, ймовірно, створять ще більший тиск на Путіна і російських військових. Вторгнення України в Курську область спонукало російських військових передислокувати до 11 батальйонів до Курської області та чотирьох російських угруповань з інших регіонів театру воєнних дій на лінію фронту в Курській області.

Американські офіційні особи повідомили New York Times у статті, опублікованій 15 серпня, що Росія перекинула в Курську область резерви, які в іншому випадку були б задіяні в наступальних операціях на сході України протягом наступних місяців. Передислокація російських військ і залучення елементів оперативних резервів дозволила російським військам уповільнити початково швидкі успіхи України в Курській області і почати стримувати масштаби українського вторгнення.

Однак стримування – це лише перша і, ймовірно, найменш ресурсоємна фаза російської реакції в Курській області. Путін і Кремль майже напевно намагатимуться повернути російську територію в Курській області, яку захопили українські війська, оскільки продовження української окупації російської території стане стратегічним ударом по тривалих зусиллях Путіна, спрямованих на закріплення спадщини російської стабільності, безпеки і геополітичного відродження.

Російська контрнаступальна операція з відвоювання території, захопленої українськими військами в Курській області, дуже ймовірно, потребуватиме ще більшої кількості живої сили, техніки та матеріальних засобів. Російські джерела стверджують, що українські війська зміцнюють свої позиції в Курській області і будують укріплення, хоча ще занадто рано оцінювати, наскільки жорстко українські війська будуть захищати зайняті позиції на території Росії від ймовірних російських контрнаступальних операцій.

Також занадто рано оцінювати, коли російські війська повністю зупинять просування українських військ у Курській області і перехоплять ініціативу на полі бою, щоб розпочати більш масштабну контрнаступальну операцію.

Російські війська витратили значні бойові сили на захоплення Покровська, яке вони розпочали в середині лютого 2024 року після захоплення Авдіївки, і з того часу просунулися приблизно на 23 кілометри в цьому районі за шість місяців найбільш інтенсивних бойових дій в Україні у 2024 році.

Нинішній український виступ у Курській області має приблизно 56 кілометрів завширшки і до 28 кілометрів завглибшки, хоча територія, на якій українські війська укріплюють свої позиції, скоріш за все, менша за розміром. Російським військам, ймовірно, доведеться провести тривалий контрнаступ, щоб повернути всю територію, захоплену українськими військами в Курській області, якщо вони не застосують переважну силу, а російське військове командування, ймовірно, буде змушене залучити додаткові оперативні резерви і новостворені війська для підтримки цих зусиль.

Українська операція в Курській області також змусила Путіна прийняти рішення щодо довгострокових стратегічних потреб оборони тисячокілометрового міжнародного кордону з північно-східною Україною, і малоймовірно, що Росія буде проводити інтенсивні контрнаступальні операції, щоб відтіснити українські сили назад через кордон лише для того, щоб знову знехтувати міжнародним прикордонним районом і залишити його вразливим для майбутніх українських вторгнень.

Путін, ймовірно, накаже російському військовому командуванню розглянути потреби в особовому складі і матеріально-технічних засобах для захисту міжнародного кордону, хоча незрозуміло, як він буде зважувати ці потреби з російськими військовими потребами в Україні. Російським військовим доведеться враховувати потреби в особовому складі і матеріально-технічних засобах для захисту міжнародного кордону в рамках планування кампанії на всьому театрі бойових дій, що накладе довгострокові обмеження на оперативне планування, з якими Росія раніше не стикалася.