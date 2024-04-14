Політика

ISW: Без допомоги ЗСУ не зможуть захиститися від наступу РФ

14 Квітня 2024 10:16
ISW
Новобранці на військовій базі під Києвом, Україна, понеділок, 25 вересня 2023 року / Фото AP

Поточна схема наступальних операцій окупаційної армії Росії дозволяє деяким її підрозділам, що беруть участь у менш інтенсивних діях, відпочивати і відновлюватися. Війська РФ, навіть погано оснащені, зможуть проводити наступ, якщо США затримуватимуть або не надаватимуть військову допомогу Україні.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інститут вивчення війни ISW.

Російські підрозділи після відновлення чи відпочинку можуть активізувати зусилля на іншому оперативному напрямку, змусивши українські сили перерозподілити свої оборонні ресурси по всій зоні бойових дій та створивши вразливості, якими можуть скористатися російські сили.

“Російські війська створюють резерви оперативного та стратегічного рівня, здатні підтримувати поточні наступальні операції в Україні, ймовірно, для підтримки очікуваних весняно-літніх наступів. Ці резерви навряд будуть готові діяти як сили проникнення першого ешелону або експлуатаційних сил другого ешелону, здатних проводити великомасштабні механізовані атаки 2024 року, поки українські війська мають засоби для опору їм”, – пишуть аналітики.

Російські війська, швидше за все, використовували б ці резерви для доукомплектування або посилення існуючих формувань і продовжили б атаки з випадковими обмеженими кидками механізованої техніки в обраному ними напрямку в ключові моменти, зауважили в ISW.

“Однак, якщо США не відновлять надання допомоги Україні та українським силам, як і раніше, не вистачатиме необхідної артилерії і, зокрема, боєприпасів для протиповітряної оборони, навіть погано навчені та погано оснащені російські війська можуть бути в змозі проводити успішні наступальні операції”, – резюмували в Інституті вивчення війни.


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