Суспільство

Іспанія відправило в Україну літак із медкомплектами та ліками

1 Жовтня 2022 15:40
5
допомога, Іспанія

Міністерство оборони Іспанії 30 вересня 2022 року офіційно повідомило, що “Військовий медично-транспортний літак Повітряних сил ЗС Іспанії C-295 вилетів з Іспанії в напрямку Польщі. Літак забере в Польщі вісьмох поранених українців та згодом переправить їх до Іспанії”.

Також, літак транспортує 300 кг медикаментів, які прямують до України. На борту літака перебуває медична аероевакуаційна група, перекладач та фахівці з інших сфер допомоги, повідомили у Генштабі.

Літак перевозить 300 кг медичного майна, що складається з індивідуальних бойових (медичних) комплектів та респіраторів. У Польщі майно буде передане представникам України, за її запитом, і слугуватиме для збільшення можливостей догляду за пораненими внаслідок війни.

Цей політ засвідчує зобов’язання Іспанії перед Україною надавати постійну допомогу, яка виходить за межі підтримки військовими матеріалами.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Если бы таких в россии было больше, это была бы Россия
Віталій ПОРТНИКОВ

Держите его семеро
Арсен АВАКОВ

Впереди непростая зима
Александр КИРШ

Логика: людоед, США и Китай
усі думки
ТОП-новини
1 Жовтня 2022 14:39
108

 ЗСУ увійшли до Лиману
1 Жовтня 2022 15:11
14

З 1 жовтня почала діяти програма ленд-лізу
1 Жовтня 2022 12:23
232

ЗСУ оточили росіян у Лимані, окупанти прощаються з рідними
1 Жовтня 2022 10:05
133

Українська артилерія знищила пункти управління і техніку окупантів, – Гайдай
1 Жовтня 2022 08:59
54

Окупанти затримали директора Запорізької АЕС та вивезли його в невідомому напрямку
Останні новини
усі новини