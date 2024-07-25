Іспанія передасть Україні батарею ЗРК Hawk

У вересні Іспанія передасть Україні батарею зенітно-ракетного комплексу Hawk. Про це повідомляється на сайті міністерства оборони Іспанії.
24 липня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес провела робочу розмову в режимі відеоконференції зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим.
Зокрема, Умєров розповів про ситуацію на фронті та про нагальні потреби ЗСУ.
Роблес розповіла про майбутні постачання військової допомоги Україні та прогрес у підготовці українських військових – вже підготовлено 5 000 солдатів.
За її словами, Іспанія планує забезпечити у вересні повністю готову зенітну батарею Hawk в Україні.