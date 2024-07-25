Політика

Іспанія передасть Україні батарею ЗРК Hawk
25 Липня 2024 08:42
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Іспанія, зброя
Зенітно-ракетний комплекс HAWK / Фото з відкритих джерел

У вересні Іспанія передасть Україні батарею зенітно-ракетного комплексу Hawk. Про це повідомляється на сайті міністерства оборони Іспанії.

24 липня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес провела робочу розмову в режимі відеоконференції зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим.

Зокрема, Умєров розповів про ситуацію на фронті та про нагальні потреби ЗСУ.

Роблес розповіла про майбутні постачання військової допомоги Україні та прогрес у підготовці українських військових – вже підготовлено 5 000 солдатів.

За її словами, Іспанія планує забезпечити у вересні повністю готову зенітну батарею Hawk в Україні.


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