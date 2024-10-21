Індія повернула 85 громадян, яких завербували для війни РФ проти України

21 жовтня Індія повернула 85 своїх громадян, яких обманом завербували до російської армії для участі у війні проти України.

Про це повідомляє Hindustan Times.

Міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі зазначив, що уряд перебуває в “дуже тісному контакті” з міністерствами закордонних справ і оборони Росії для вирішення ситуації щодо індійців, яких завербували до лав російської армії.

Місрі також повідомив, що Індія вже повернула тіла деяких своїх громадян, які загинули під час бойових дій. За його словами, приблизно 20 осіб ще залишаються в складі російських військ, і Індія активно працює над їхнім звільненням.

Очікується, що питання звільнення індійських громадян буде обговорюватися під час зустрічі прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді та президента Росії Володимира Путіна на саміті БРІКС.