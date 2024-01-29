Політика

Індія планує відмовитись від закупівлі зброї в РФ

29 Січня 2024 09:58
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індія, рф, зброя

Індія прагне дистанціюватись від Росії як свого найбільшого постачальника зброї, після того як війна РФ проти України підірвала здатність постачати комплектуючі та запчастини.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Індія як найбільший у світі імпортер зброї, поступово переорієнтовується на Захід, оскільки США прагнуть зміцнити зв’язки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, протягом останніх двох десятиліть Росія поставила 65% закупівель зброї Індії на суму понад 60 мільярдів доларів, але війна в Україні прискорила поштовх до диверсифікації індійської бази озброєнь.

“Ми навряд чи підпишемо якусь велику військову угоду з Росією. Це було б “червоною лінією” для Вашингтона”, — сказав Нандан Уннікрішнан, експерт з питань Росії в аналітичному центрі Observer Research Foundation у Нью-Делі.

За словами експертів і чиновників, Росія публічно закликала Індію посилити оборонні зв’язки, але прем’єр-міністр Нарендра Моді зосередив свою увагу на внутрішньому виробництві із застосуванням західних технологій.

Такі зусилля краще вписуються в програму Моді Make in India, спрямовану на заохочення внутрішнього виробництва. За словами міністра оборони Індії, протягом наступного десятиліття країна планує витратити майже 100 млрд дол на оборонні замовлення.

Індія і США планують “прискорити” технологічне співробітництво і спільне виробництво в галузі оборонної промисловості. У 2023 році країни уклали угоду, в рамках якої компанія General Electric вироблятиме в Індії двигуни для своїх винищувачів. Це стало першою подібною поступкою США країнам, які не є союзниками.

Також за даними джерел Reuters, Індія розглядає можливість закупити французькі винищувачі для свого новітнього авіаносця, а також хоче виробляти підводні човни за французькою, німецькою чи іспанською технологією та винищувачі з американськими і французькими двигунами.


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