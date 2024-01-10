Економіка

Індія готова відмовитись від російської нафти –  Reuters

10 Січня 2024 17:51
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нафта, індія

Найбільший імпортер російської нафти – Індія, скоротила закупівлі нафти в Росії і готова повністю замінити її на нафту з Саудівської Аравії.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Найбільші нафтопереробні заводи Індії – Bharat Petroleum і найбільший у країні Indian Oil – вже зараз розглядають можливість придбати у саудівської Saudi Aramco по 1 млн бар. нафти.

Зазначається, що російська нафта створює Індії дедалі більше проблем і більше не є такою привабливою.

Зокрема, купівля російської легкої малосірчистої нафти “Сокіл” пов’язана з проблемами під час спроб провести платіж, розповів один зі співрозмовників агентства.

Крім того, Індія вже скоротила закупівлі нафти у Росії у зв’язку з непривабливими знижками. 

У підсумку, Indian Oil прагне закуповувати більше палива з Саудівської Аравії та Західної Африки. 

Тим більше, Саудівська Аравія в січні знизила ціни до найнижчого рівня за 27 місяців, і найбільший індійський НПЗ зацікавився додатковим замовленням. Зокрема, на початку року Saudi Aramco знизила ціни на лютневі поставки нафти своєї ключової марки Arab Light у всіх регіонах на тлі зниження попиту. У випадку з Азією ціни впали на $1,5-2 за барель.


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