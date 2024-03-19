Суспільство

Ілон Маск назвав вживання кетаміну корисним для інвесторів

19 Березня 2024 10:37
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Ілон Маск, наркотик
Американський бізнесмен Ілон Маск / Фото: Getty Images

Бізнесмен Ілон Маск визнав, що йому призначили кетамін для лікування. Крім того він заявив, що прийом кетаміну полегшує для нього періоди поганого настрою, і це відповідає інтересам інвесторів Tesla та інших компаній, якими він керує.

Про це повідомляє ITC з посиланням на нове інтерв’ю міліардера.

“Для Волл-стріт головне — виконання обов’язків”, — сказав Ілон в інтерв’ю з ексведучим CNN Доном Лемоном. “З погляду інвесторів, якщо я щось починаю, я маю це продовжувати”.

Кетамін дійсно можуть виписувати пацієнтам для лікування болю та депресії, а у високих дозах препарат діє як седативний засіб. Хоча він також може викликати галюцинації, а передозування найчастіше призведе до втрати свідомості та уповільнення дихання, згідно з даними Управління з контролю за наркотиками США.

Раніше західні ЗМІ писали, що правління Tesla та SpaceX стурбоване тим, що Маск вживає рекреаційні наркотики.

“Після тієї однієї затяжки (марихуани) з Роганом я погодився, на прохання NASA, провести 3 роки випадкового тестування на наркотики. Не було знайдено навіть слідів будь-яких наркотиків чи алкоголю”, — написав тоді Маск на X.


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