Ілон Маск назвав вживання кетаміну корисним для інвесторів

Бізнесмен Ілон Маск визнав, що йому призначили кетамін для лікування. Крім того він заявив, що прийом кетаміну полегшує для нього періоди поганого настрою, і це відповідає інтересам інвесторів Tesla та інших компаній, якими він керує.

Про це повідомляє ITC з посиланням на нове інтерв’ю міліардера.

“Для Волл-стріт головне — виконання обов’язків”, — сказав Ілон в інтерв’ю з ексведучим CNN Доном Лемоном. “З погляду інвесторів, якщо я щось починаю, я маю це продовжувати”.

Кетамін дійсно можуть виписувати пацієнтам для лікування болю та депресії, а у високих дозах препарат діє як седативний засіб. Хоча він також може викликати галюцинації, а передозування найчастіше призведе до втрати свідомості та уповільнення дихання, згідно з даними Управління з контролю за наркотиками США.

Раніше західні ЗМІ писали, що правління Tesla та SpaceX стурбоване тим, що Маск вживає рекреаційні наркотики.

“Після тієї однієї затяжки (марихуани) з Роганом я погодився, на прохання NASA, провести 3 роки випадкового тестування на наркотики. Не було знайдено навіть слідів будь-яких наркотиків чи алкоголю”, — написав тоді Маск на X.