Гутерреш заявив, що припинення зернової угоди негативно вплине на ціни на продовольство

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що з припиненням Чорноморської зернової ініціативи найбільш вразливі верстви населення постраждають через підвищення цін на продукти харчування.

Про це Антоніу Гутерреш сказав на відкритті Саміту продовольчих систем ООН, який триватиме з 24 по 26 липня у Римі.

“Ми вже бачимо негативний вплив на світові ціни на пшеницю та кукурудзу, який шкодить усім, але це особливо руйнівно для вразливих країн, які намагаються прогодувати своє населення. Зі зростанням цін на продовольство надія країн, що розвиваються — зникає”, — наголосив генсек ООН.

За словами Антоніу Гутерреша, Росія та Україна є найбільш важливими країнами для глобальної продовольчої безпеки.

“На них історично припадає близько 30% світового експорту пшениці та ячменю, п’ята частина всієї кукурудзи та половина половини соняшникової олії”, — пояснив генсек ООН і додав, що зі свого боку він залишається відданим справі сприяння безперешкодному доступу на світові ринки продовольчих товарів і добрив як з України, так і з РФ, а також забезпеченню продовольчої безпеки, на яку “заслуговує кожна людина”.

“Я закликаю Російську Федерацію повернутися до реалізації Чорноморських ініціатив відповідно до моєї останньої пропозиції, і я закликаю світову спільноту об’єднатися для ефективних рішень у цих важливих зусиллях”, — наголосив Гутерреш.