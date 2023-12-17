Суспільство

ГУР МО отримало від харків’ян два унікальних броньовика

17 Грудня 2023 18:04
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зброя, хова, гур

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов спільно із народним депутатом Павлом Якименком передали розвідникам два унікальні броньовики «Дозор-Б».

«Презентували результати нашої попередньої зустрічі із начальником ГУР МО України Кирилом Будановим. Не про всі переваги автомобіля можемо говорити, але російським окупантам вони мають «сподобатися». Зокрема, броня: захист від мін, вогню зі стрілецької зброї та інше. Дякую народним депутатам Павлу Якименку та Ігорю Копитіну, не на словах, а на ділі доводите: оборона від ворога – перш за все», – зазначив Олег Синєгубов.

Як повідомили в пресслужбі ХОВА, автомобіль повністю укомплектований для бойових задач. Це новітня розробка, яка вперше з’явилася у нас в країні, ексклюзивно сконструйована харків’янами.


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