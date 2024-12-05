ГУР атакувало російський Газпромбанку

Кіберспеціалісти Головного управління розвідки здійснили масштабну атаку на систему Газпромбанку, який перебуває під санкціями і є одним із трьох найбільших банків Росії.

Про це повідомили РБК-Україна, NV і 24Канал із посиланням на власні джерела у спецслужбі.

За інформацією, внаслідок DDoS-атаки клієнти Газпромбанку втратили доступ до онлайн-банкінгу та мобільного кабінету. Сотні тисяч росіян не змогли здійснити грошові перекази та оплату через непрацюючі додатки.

Атака також призвела до блокування терміналів Газпромбанку по всій Росії. У громадському транспорті Томська та Воронежа припинили працювати термінали для оплати проїзду. У Самарській філармонії через збій роботи терміналів квитки продавали лише за готівку.

Російські ЗМІ підтвердили факт атаки на сайт Газпромбанку, який перестав відкриватися на території Франції та Німеччини.