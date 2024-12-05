Суспільство

ГУР атакувало російський Газпромбанку
5 Грудня 2024 11:53
читать на русском →
гур

Кіберспеціалісти Головного управління розвідки здійснили масштабну атаку на систему Газпромбанку, який перебуває під санкціями і є одним із трьох найбільших банків Росії.

Про це повідомили РБК-Україна, NV і 24Канал із посиланням на власні джерела у спецслужбі.

За інформацією, внаслідок DDoS-атаки клієнти Газпромбанку втратили доступ до онлайн-банкінгу та мобільного кабінету. Сотні тисяч росіян не змогли здійснити грошові перекази та оплату через непрацюючі додатки.

Атака також призвела до блокування терміналів Газпромбанку по всій Росії. У громадському транспорті Томська та Воронежа припинили працювати термінали для оплати проїзду. У Самарській філармонії через збій роботи терміналів квитки продавали лише за готівку.

Російські ЗМІ підтвердили факт атаки на сайт Газпромбанку, який перестав відкриватися на території Франції та Німеччини.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Грудня 2024 12:44

ЮНІСЕФ надасть ста українським школам допомогу на підготовку до зими
5 Грудня 2024 11:53

ГУР атакувало російський Газпромбанку
5 Грудня 2024 11:40

У листопаді російська армія зазнала рекордних втрат – британська розвідка
5 Грудня 2024 10:08

Зеленський ввів санкції проти проросійської влади у Грузії
5 Грудня 2024 09:32

Сили ППО знищили 30 з 44 ворожих дронів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
усі думки