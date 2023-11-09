Хто і навіщо приймає рішення купувати репліки годинників?

Сучасний споживач дуже прискіпливо підбирає одяг, взуття, аксесуари. Всі предмети гардеробу і допоміжні елементи повинні бути якісні і бажано брендові. Тобто виготовлені відомими мануфактурами. Але якщо з одягом чи взуттям ще більш менш можна справитися (фінансово) то придбати, наприклад, швейцарський годинник – оригінал – то вже покупка не для всіх. Виявляється у світі не так багато людей можуть дозволити собі такі покупки.

Але ж е не значить, що мрія стати власником РОЛЕКС недосяжна. Консультанти інтернет бутику Імідж радять пристати на компромісне і дуже вигідне рішення – купити копії годинників https://imidge.com.ua/. І не робіть передчасних висновків. Спочатку відвідайте сайт і оцініть фото моделей, які вас цікавлять. Здивовані? Ще б пак. Відрізнити оригінал від якісної репліки нереально. Навіть майстри годинникової справи не оснащені спеціальними прикладами, «на око» не визначать де яка версія. Тому сміливо знайомтеся з колекціями мануфактури, стилістика якого вам припала до смаку, і обирайте доступні по ціні екземпляри.

Якість і ще раз якість

Саме так. Для виготовлення годинників використовуються тільки якісні матеріали. Але це ще не все. Всі матеріали на 100% повторюють колір , текстуру, фактурні особливості саме тих матеріалів, з яких виготовлений оригінал. Якщо це доріжка діамантів на безелі чи сапфір на заводній головці – то і на копії будуть дорогоцінні камінці, хіба що не з першої ліги. Так роль діамантів зіграють циркони прозорі, а насичений синій сапфір замінить не таких претензійно дорогий топаз.

Як правило, для виготовлення корпусу та браслету використовується ювелірна сталь, яка завдяки нанесенню спеціального покриття, здатна перевтілюватися у золото чи платину. А чому ні. Те саме стосується і шкіряних ременів. Так, репліка не буде оснащена ремінцем із шкіри рідкісного крокодилу, зустріти якого можна раз на сто років. Але при цьому текстура ремінця репліки буде на 100% передавати особливості текстури того самого дуже дорогого і рідкісного оригіналу.

Отже якісна копія дорогого годинника:

Повністю відтворює дизайн і передає найменші дрібниці;

Виконана в тій самій стилістиці, кольоровій палітрі, текстурі;

Оснащена всіма опціями і функціями;

Відрізняється не менш високою точністю і технічною досконалістю.

Але є у реплік і одна вагома перевага – ціна. Купити копії годинників по бюджету всім, хто обожнює оточувати себе красивими і достойними речами. При цьому в асортименті інтернет бутику Imidge представлені моделі дуже багатьох відомих мануфактур, а це значить, що підібрати екземпляр вийде на будь-який смак. Копії годинників також є прекрасною ідеєю для подарунку. Такий презент отримувач оцінить і з задоволенням носитиме на зап’ясті. Адже якісна репліка це теж дуже статусне придбання, яке підкреслює смак свого власника і його вміння обирати справжні шедеври.