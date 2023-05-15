Політика

Грузія видала російській авіакомпанії дозвіл на польоти до країни

15 Травня 2023 18:47
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авіа, грузія

Авіавласті Грузії видали дозвіл російській компанії «Азімут» на виконання рейсів до країни з 17 травня, повідомив голова Агентства цивільної авіації Грузії Гіві Давіташвілі в інтерв’ю IMEDI.

За його словами, заявки на прямі рейси між Росією та Грузією подали п’ять авіакомпаній, серед яких є грузинська Georgian Airways. Давіташвілі зазначив, що жодна з авіакомпаній, що потрапили під санкції, не зможе літати до Грузії.

“Азімут” став першою російською авіакомпанією, допущеною до польотів у Грузію з 2019 року.

Президент РФ Володимир Путін 10 травня підписав укази, згідно з якими Росія відновить авіасполучення з Грузією, перерване у 2019 році з ініціативи російської сторони, а також скасує візовий режим для громадян Грузії.


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