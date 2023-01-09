Грузія відмовилася передавати Україні комплекси “Бук”

Україна попросила Грузію передати їй комплекси “Бук”, які Київ у 2008 році направив до Грузії під час війни із Росією. Про це заявив тимчасовий повірений у справах України у Грузії Андрій Касьянов у своїй статті для ЄП.

Також Україна просила Грузію передати їй протитанкові комплекси Javelin, які Грузія отримала від США. Вашингтон був згоден на таку передачу і навіть запропонував замінити комплекси на новіші, пише Касьянов.

Грузія відмовилася надавати Україні військову допомогу.

“Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках і відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з РФ”, – пише Касьянов.