Готель Kharkiv Palace зазнав пошкоджень внаслідок удару РФ по Харкову

Kharkiv Palace, що розташований поблизу площі Свободи у Харкові, зазнав пошкоджень внаслідок влучання РФ ввечері 30 грудня.

Про це повідомляє керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков.

“Російські військові з території Білгородської області завдали ракетного удару по центру Харкова, це ракети типу “С-300″. Внаслідок цього ракетного удару пошкоджений готельний комплекс Kharkiv Palace, він частково зруйнований”, — сказав керівник прокуратури.

“Також одна з ракет влучила по вулиці Гіршмана. Внаслідок цього ракетного удару поранені семеро цивільних людей, серед них – неповнолітня дитина, а також іноземець-журналіст”, — повідомив Олександр Фільчаков.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, всього постраждало 16 людей.

В поліції повідомили про щонайменше шість ударів по місту.

“Зафіксовані пошкодження лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинків, магазинів, інших громадських місць та транспорту”, – йдеться у повідомленні.