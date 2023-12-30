Кримінал

Готель Kharkiv Palace зазнав пошкоджень внаслідок удару РФ по Харкову

30 Грудня 2023 20:31
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ракетний удар

Kharkiv Palace, що розташований поблизу площі Свободи у Харкові, зазнав пошкоджень внаслідок влучання РФ ввечері 30 грудня.

Про це повідомляє керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков.

“Російські військові з території Білгородської області завдали ракетного удару по центру Харкова, це ракети типу “С-300″. Внаслідок цього ракетного удару пошкоджений готельний комплекс Kharkiv Palace, він частково зруйнований”, — сказав керівник прокуратури.

“Також одна з ракет влучила по вулиці Гіршмана. Внаслідок цього ракетного удару поранені семеро цивільних людей, серед них – неповнолітня дитина, а також іноземець-журналіст”, — повідомив Олександр Фільчаков.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, всього постраждало 16 людей.

В поліції повідомили про щонайменше шість ударів по місту. 

“Зафіксовані пошкодження лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинків, магазинів, інших громадських місць та транспорту”, – йдеться у повідомленні.


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