Політика

Голова ОП обговорив питання повернення полонених і викрадених Росією дітей з представницею МЗС ОАЕ у Канаді
30 Жовтня 2024 21:23
читать на русском →
єрмак, канада
Андрій Єрмак / ОП

30 жовтня керівник Офісу президента Андрій Єрмак прибув до Канади та вже встиг зустрітись з державним міністром з питань міжнародного співробітництва МЗС ОАЕ пані Рім Аль Хашімі.

Про це керівник ОП Андрій Єрмак написав у Telegram.

У Канаді Єрмак вже встиг провести зустріч з державним міністром з питань міжнародного співробітництва МЗС ОАЕ пані Рім Аль Хашімі.

“Говорили про імплементацію Формули миру, повернення полонених та викрадених Росією дітей, а також План перемоги України”, – написав Андрій Єрмак.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Жовтня 2024 20:47

Окупанти завдали масового ракетного удару по Одещині
30 Жовтня 2024 20:38

У Британії оголосили про збільшення оборонного бюджету для допомоги Україні 
30 Жовтня 2024 20:16

“Дія” увійшла до списку найкращих винаходів світу за версією TIME
30 Жовтня 2024 19:40

Україна отримає від Норвегії майже $86 мільйонів на обладнання та озброєння для F-16
30 Жовтня 2024 18:16

Президент України анонсував зустріч у форматі “Рамштайн”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки