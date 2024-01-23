Суспільство

Годинник Судного дня вирішили не переводити

23 Січня 2024 18:22
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вчені

Вчені залишили на місці стрілки символічного Годинника Судного дня. До кінця світу, як і раніше, лишається 90 секунд.

Про це повідомляє заснований Альбертом Ейнштейном американський журнал Bulletin of the Atomic Scientists (“Вісник вчених-атомників”)

Повідомляється, що це найближчий час до кінця світу в історії існування Годинника.

“Не зрозумійте неправильно: залишити стрілки годинника на позначці 90 секунд до опівночі – не свідчить про те, що світ стабільний. Зовсім навпаки. Урядам і громадам в усьому світі необхідно терміново діяти. І “Вісник” зберігає надію і натхнення з огляду на молоде покоління, яке очолює цей процес”, – заявила президентка “Вісника” Рейчел Бронсон

На думку вченої ради журналу, така близькість до кінця світу обумовлена різними глобальними загрозами, які зараз існують у світі. Серед них війна, яку Росія розв’язала проти України, погіршення ситуації щодо скорочення ядерних озброєнь, кліматична криза і штучний інтелект.

“Зловісні тенденції продовжують спрямовувати світ до глобальної катастрофи. Війна в Україні та широка і зростаюча залежність від ядерної зброї збільшують ризик ядерної ескалації. Китай, Росія та Сполучені Штати витрачають величезні кошти на розширення або модернізацію своїх ядерних арсеналів, збільшуючи небезпеку ядерної війни через помилки або прорахунки. У 2023 році Земля пережила найспекотніший рік за всю історію спостережень, а масові повені, лісові пожежі та інші кліматичні катаклізми торкнулися мільйонів людей по всьому світу. Тим часом прискорився стрімкий і тривожний розвиток медико-біологічних наук та інших проривних технологій, тоді як уряди докладають лише слабких зусиль, щоб їх контролювати… Але світ можна зробити безпечнішим. Стрілки Годинника можуть відсунутись від опівночі”.


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