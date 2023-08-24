Економіка

H&M планує з листопада поступово відкривати магазини в Україні

24 Серпня 2023 11:53
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бізнес

Шведський fashion-ритейлер H&M планує розпочати поступове відновлення роботи в Україні з листопада 2023 року.

“Раніше повідомлялося, що H&M Group тимчасово закрила свої магазини в Україні з 24 лютого 2022 року. Компанія веде тісний діалог із партнерами та владою і тепер планує поступово знову відкрити більшість своїх магазинів у країні з листопада 2023 року”, – зазначається на сайті компанії.

У повідомленні наголошується, що наразі триває підготовка до відкриття більшості магазинів, де це можливо, водночас безпека співробітників залишається головним пріоритетом.

H&M також планує брати участь у програмах допомоги та відновлення, співпрацювати з місцевими організаціями та підтримувати Україну в процесі відновлення.

Шведська компанія Hennes&Mauritz AB (H&M), власник другої за величиною в Європі мережі магазинів одягу, відкрила перший магазин в Україні 2018 року.

ТОВ “Ейч енд ем хеннес енд мауріц” створено 2013 року. Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром є Стефан Перссон (Швеція).

На початок повномасштабного вторгнення мережа H&M в Україні налічувала вісім торговельних точок: п’ять – у Києві, по одній – в Одесі, Харкові та Львові.


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H&M планує з листопада поступово відкривати магазини в Україні
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