Політика

Глава НАТО Рютте заявив, що Європа оплатить американську зброю для України
23 Січня 2025 15:45
читать на русском →
Марк Рютте / Фото: Reuters
Марк Рютте / Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в четвер закликав Сполучені Штати продовжувати постачати Україні зброю для боротьби з російським вторгненням і висловив упевненість, що Європа готова платити по рахунках.

Про це пише видання Reuters.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, глава НАТО заявив, що Європа повинна більше інвестувати в оборону, нарощувати виробництво озброєнь і брати на себе більшу частку витрат на допомогу Україні.

Його коментарі пролунали після того, як президент США Дональд Трамп заявив на початку цього тижня, що Європейський союз повинен робити більше для підтримки України.

“Що стосується України, нам потрібно, щоб США також залишалися залученими. Якщо нова адміністрація Трампа готова продовжувати постачати Україну зі своєї оборонно-промислової бази, рахунок оплачуватимуть європейці, я в цьому абсолютно переконаний, ми повинні бути готові до цього”, – сказав Рютте.

За його словами, Трамп мав рацію, коли сказав, що Європа повинна платити більше, щоб допомогти Україні перемогти у війні, оскільки “це світовий конфлікт, так, але все ж таки Україна ближче до Європи, ніж до США”.

Рютте уточнив, що у разі, якщо США продовжать постачати зброю в Україну, “тоді буде справедливо, що Європа, з точки зору фінансового тягаря цих поставок, буде нести найбільший тягар”.

Він не назвав суму, яку заплатить Європа, і не сказав, чи є у нього згода європейських лідерів з цього питання. Під час панельної дискусії Рютте заявив, що життєво важливо, щоб Росія не перемогла, оскільки це могло б зміцнити союз президента Росії Володимира Путіна з лідерами Північної Кореї та Китаю.

“Ми дійсно повинні активізувати і не зменшувати нашу підтримку України. Лінія фронту рухається в неправильному напрямку”, – сказав очільник НАТО.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Січня 2025 17:26

Посилення підрозділів та плани відходу: у ЗСУ прокоментували ситуацію навколо селища Велика Новосілка
23 Січня 2025 20:55

В унісон із Трампом: Зеленський назвав нафту “одним із найважливіших ключів до миру”
23 Січня 2025 20:34

У Києві неповнолітні побили школярку: поліція встановлює учасників
23 Січня 2025 19:39

Трамп вимагатиме в Саудівської Аравії зниження ціни на нафту задля  завершення війни в Україні
23 Січня 2025 19:07

Сирський відвідав 155 бригаду на Покровському напрямку: мета поїздки
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
усі думки