Глава НАТО Рютте заявив, що Європа оплатить американську зброю для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в четвер закликав Сполучені Штати продовжувати постачати Україні зброю для боротьби з російським вторгненням і висловив упевненість, що Європа готова платити по рахунках.

Про це пише видання Reuters.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, глава НАТО заявив, що Європа повинна більше інвестувати в оборону, нарощувати виробництво озброєнь і брати на себе більшу частку витрат на допомогу Україні.

Його коментарі пролунали після того, як президент США Дональд Трамп заявив на початку цього тижня, що Європейський союз повинен робити більше для підтримки України.

“Що стосується України, нам потрібно, щоб США також залишалися залученими. Якщо нова адміністрація Трампа готова продовжувати постачати Україну зі своєї оборонно-промислової бази, рахунок оплачуватимуть європейці, я в цьому абсолютно переконаний, ми повинні бути готові до цього”, – сказав Рютте.

За його словами, Трамп мав рацію, коли сказав, що Європа повинна платити більше, щоб допомогти Україні перемогти у війні, оскільки “це світовий конфлікт, так, але все ж таки Україна ближче до Європи, ніж до США”.

Рютте уточнив, що у разі, якщо США продовжать постачати зброю в Україну, “тоді буде справедливо, що Європа, з точки зору фінансового тягаря цих поставок, буде нести найбільший тягар”.

Він не назвав суму, яку заплатить Європа, і не сказав, чи є у нього згода європейських лідерів з цього питання. Під час панельної дискусії Рютте заявив, що життєво важливо, щоб Росія не перемогла, оскільки це могло б зміцнити союз президента Росії Володимира Путіна з лідерами Північної Кореї та Китаю.

“Ми дійсно повинні активізувати і не зменшувати нашу підтримку України. Лінія фронту рухається в неправильному напрямку”, – сказав очільник НАТО.