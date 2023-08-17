Глава МЗС України заявив, що літаки F-16 нададуть, як тільки завершиться навчання пілотів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що Україна отримає винищувачі F-16, коли завершаться тренування українських пілотів.

Про це Кулеба заявив в ефірі телеканалу “1+1”.

“Щойно завершаться тренування (будуть літаки –ред.). Я думаю, що з тренувань українські пілоти повернуться і літаки разом з ними теж (прибудуть). Може не прилетять прямо в кабінах, але це буде синхронізований процес.

Повірте, цього тижня у президента щодня наради і розмови про пришвидшення цього процесу. Скажу дипломатично: думаю, що незабаром будуть хороші новини”.

Очільник МЗС зазначив, що питання літаків F-16 уже не політичне, а суто технічне.