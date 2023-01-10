Політика

Глава МЗС Німеччини приїхала до Харкова з візитом, що не оголошувався

10 Січня 2023 17:49
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німеччина, україна

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок відвідала з неоголошеним наперед візитом Харків, де провела зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою та пообіцяла Україні нові поставки зброї, а також допомогу у підготовці до вступу до Євросоюзу.

“Наш уряд хоче зробити Україні дуже конкретні пропозиції про те, як досягти прогресу у зміцненні правової держави та незалежних інститутів та у боротьбі з корупцією, а також у впровадженні стандартів ЄС”, – йдеться у заяві Бербок, оголошеній перед зустріччю з Кулебою.

Анналена Бербок також пообіцяла – без подробиць – що Німеччина продовжить постачати Україні зброю.

Як передає агентство Reuters, Бербок уже зустрілася з главою МЗС України і залишила Харків, але про хід та підсумки зустрічі сторони поки що не розповідали.


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