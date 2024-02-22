Політика

Глава МЗС Італії анонсував підписання безпекової угоди з Україною найближчим часом

22 Лютого 2024 13:16
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італія
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні / Фото: AP

Італія може стати наступною країною, яка підпише угоду про гарантії безпеки для України. Це буде політичний та символічний документ, що підтверджує підтримку та захист міжнародного права.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні під час слухань у парламенті, передає агентство Ansa.

“Угода, яку ми обговорюємо, підтверджує територіальну незалежність України та засуджує російську агресію. Цінність цього документа про взаєморозуміння з Києвом, який буде підписаний, є політичною та символічною, щоб надіслати чітке повідомлення на користь захисту міжнародного права”, – сказав він.

За словами міністра, підтримка складатиметься з двох частин: під час війни та післявоєнну.

Таяні наголосив, що прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні веде переговори щодо угоди з українською владою: “Ми розраховуємо, що зможемо завершити найближчими днями”.

Водночас він зазначив, що угода “не матиме юридичної сили” та “не вимагатиме процедури ратифікації.

“Наша угода, як і ті, що передбачені Францією, Німеччиною та Британією, не матиме обов’язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов’язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов’язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки. Наша двостороння угода не вимагатиме процедури парламентської ратифікації”, — сказав Таяні.


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