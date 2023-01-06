Гіркін “похвалив” Путіна за “сміливий та рішучий крок”

Колишній “міністр оборони” самопроголошеної “ДНР” Ігор Гіркін (Стрєлков) назвав “різдвяне перемир’я Путіна” “сміливим і рішучим кроком до поразки та капітуляції в поточній війні”.

“Гаага аплодує і починає готувати камеру. Думаю, нашим військовим сподобається… “Деескалацію” та “Переугруповання”, а також “Непросте Рішення” – ЗС РФ вже оцінили. Тепер – новий етап”, – написав Гіркін, прокоментувавши відповідь офіційного Києва на доручення Путіна міністру оборони Сергію Шойгу запровадити “режим припинення вогню” на час святкування православного Різдва.

Напередодні Путін доручив запровадити режим припинення вогню на всій лінії зіткнення в Україні на православне Різдво.

“Російська Федерація має залишити окуповані території – лише тоді буде “тимчасове перемир’я”. Залишіть лицемірство при собі”, – прокоментували в Офісі президента України доручення Путіна.