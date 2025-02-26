Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Туапсинського НПЗ та двох військових аеродромів у Криму

Сили оборони України у ніч на 26 лютого завдали ударів по низці стратегічних об’єктів російських загарбників у Краснодарському краї та на тимчасово окупованій території українського Криму.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Як зазначили військові, здійснено вогневе ураження аеродромів “Саки” і “Кача”, а також Туапсинського нафтопереробного заводу.

“Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим об’ємом 12 млн тонн/рік. Понад 90% вироблених нафтопродуктів поставляється на експорт. Також підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії”, – пише Генштаб.

У районі нафтопереробного заводу зафіксовано щонайменше 40 вибухів. Є інформація про пошкодження інфраструктури заводу.