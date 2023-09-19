Генсек ООН заявив, що пора оновити міжнародні інституції 

Вибудована після Другої світової війни система міжнародних інституцій потребує негайних змін.

Таку думку під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку висловив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

“Настав час оновити багатосторонні інституції, виходячи із економічних та політичних реалій ХХІ сторіччя, що ґрунтуються на рівності, солідарності та універсальності, закріплених у принципах Статуту ООН й міжнародного права”, – сказав Гутерреш.

На його переконання, це передбачає реформування Радбезу відповідно до сучасного світу й “зміну міжнародної фінансової архітектури, аби вона стала дійсно універсальною та служила глобальною страховкою для держав, які опинилися у скруті”.

“Ми наближаємося до Великого Розлому в економічній та фінансовій системах, а також торговельних відносинах. Розлому, що наражає на небезпеку єдиний відкритий інтернет, у якому існують різні стратегії стосовно технологій та штучного інтелекту, а також потенційно суперечливі безпекові рамки”, – зауважив генсек.

При цьому він визнав, що впровадити необхідні зміни буде складно. “Я не маю ілюзій: реформи – це питання влади. Я розумію, що існує багато конкуруючих інтересів й планів. Однак, альтернатива реформам – не статус кво, а подальша фрагментація. Йдеться про реформування або розрив”, – підсумував Гутерреш.