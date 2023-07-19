Суспільство

Генерал Міллі заявив, що контрнаступ буде тривалим

19 Липня 2023 13:44
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контрнаступ

Контрнаступ України проти російських військ далекий від провалу, однак майбутня битва буде тривалою та кривавою попри те, що лінія фронту рухається повільно.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі за підсумками зустрічі союзників України у форматі “Рамштайн”, повідомляє Reuters.

“Це далеко не провал. Я думаю, що ще зарано робити такі заяви”, — підкреслив він.

Генерал закликав не чекати на швидкі зміни на полі бою.

“Я думаю, що попереду ще багато боїв, і я зупинюся на тому, що ми говорили раніше: це буде довго. Це буде важко. Це буде криваво”, — сказав Міллі журналістам.

Він додав, що Сполучені Штати та інші союзники витратили місяці на те, щоб забезпечити Україні “сталеву гору” озброєнь та навчити українські сили загальновійськовим прийомам, щоб допомогти Силам оборони прорвати російські позиції під час контрнаступу.


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